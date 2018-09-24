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Как "Динамо" и "Шахтер" разгромили соперников в чемпионате Украины

В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Десну", а "Шахтер" выиграл у "Черноморца"

Об этом сообщает "Чемпион".

"Динамо" в матче с "Черноморцем вышло вперед на 45-й минуте, когда после навеса Виктора Цыганкова со штрафного головой забил Никита Бурда. На 67-й минуте Цыганков отдал еще одну результативную передачу - его прострел слева замкнул Беньямин Вербич.

До разгромного счет на 74-й минуте довел Томаш Кендзера, который затолкал мяч в сетку после суматохи в штрафной площадке "Десны".

Точку в матче на 88-й минуте поставил Виктор Цыганков, который отличился после стенки с Вербичем.

"Динамо" победило 4:0 и прервало шестиматчевую безвыигрышную серию в разных турнирах. Киевляне набрали 17 очков и вышли на второе место.

"Шахтер" в Харькове забил в ворота "Черноморца" три гола во втором тайме. На 57-й минуте восьмой мяч в сезоне провел Жуниор Мораес. За 6 минут автогол в пассив записал Иван Трубочкин из "Черноморца". До разгромного счет в конце матча довел Тайсон, которому ассистировал Мораес.

"Шахтер" победил 3:0 и набрал 24 очка. Ближайшего преследователя - "Динамо", команда Паулу Фонсеки опережает на 7 очков.

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