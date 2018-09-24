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Как чемпион мира по стрельбе помог полиции задержать злоумышленника


фото: zik.ua
Чемпион мира по стрельбе Павел Коростылев помог полиции задержать нарушителя правил дорожного движения

Видео инцидента опубликовано на странице Учебно-спортивной базы летних видов спорта МОУ - СКА Львов в facebook.

Коростылев на собственном автомобиле помог полицейским задержать водителя, который попытался скрыться от правоохранителей.

По словам полицейского, нарушитель остановился под знаком "въезд запрещен", а после того, как у него попросили документы и начали выписывать штраф, попытался скрыться с места происшествия. Предполагают, что водитель был нетрезвым.

Коростылев на своем авто заблокировал нарушителю путь на встречной полосе. После этого, водитель оказал сопротивление полицейским, но им удалось вытащить его из машины и задержать.

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