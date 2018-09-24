К 2030 г. энергосистема Украины разделится на независимые региональные системы с 50% "зеленой" генерации. Событие
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 50-90% производство электроэнергии будут обеспечивать возобновляемые источники, главным образом солнечные и ветровые электростанции. Остальная часть электроэнергии будет генерироваться большими гидроэлектростанциями, тепловыми и атомными станциями, мощности которых значительно уменьшатся за 12 лет.
Такой прогноз изменения энергетического ландшафта Украины сделал директор компании IB Centre Europe, председатель оргкомитета 10-го Международного Форума и Выставки Устойчивой Энергетики Центральной и Восточной Европы SEF 2018 KYIV.
"Сегодня крупнейшие международные энергетические компании проводят фундаментальные исследования и разрабатывают проекты, цель которых - объединить потребителей в одну децентрализованную систему. С помощью технологии блокчейн и смарт-контрактов, существующая модель рынка, состоящая из производителей, операторов распределительных сетей, банков, трейдеров и потребителей, будет упрощена. Платежная дисциплина повысится, электроэнергия подешевеет, так как будет исключено посредников", - описал модель будущего Виталий Давий.
В то же время мощности возобновляемых источников электроэнергии вырастут в Украине к 2030 г. в 9-10 раз и превысят 12 ГВт.
Стимулом для ускорения строительства большого количества объектов "зеленой" генерации и energy storage станет стремительное падение цен на оборудование и аккумуляторные батареи, соответственно на 50-60% и 65-70%, в следующие 10 лет.
Такое изменение коньюнктуры рынка технологий позволит без зеленых тарифов производить электроэнергию, которая будет значительно дешевле за электроэнергию, произведенную традиционными источниками.
"Однозначно, я нарисовал будущее, которое в нынешних условиях, политических и экономических раскладах, выглядит немного футуристическим. Есть много заинтересованных в заработке больших денег на "мирном" атоме, угле, облэнерго, и децентрализация для них, как приговор. Но главные тренды на глобальном энергетическом рынке меняют индустриальный ландшафт очень быстро и эти процессы необратимы", - добавил он.
Последние технологические достижения в сфере устойчивой энергетики, которые уже меняют мир, будут представлены на 10-м Международном Форуме и Выставке Устойчивой Энергетики Центральной и Восточной Европы SEF 2018 KYIV, которая пройдет 16-19 октября в Киеве.
SEF 2018 KYIV представит проекты в сфере устойчивой энергетики мощностью свыше 2 ГВт. Спикерами события станут более 60 авторитетных международных экспертов, количество участников форума (пройдет 16 октября в отеле Hilton) превысит 400 делегатов из более 30 стран. Более 100 компаний представят решения и оборудование во время выставки, которая состоится 17-19 октября в выставочном центре АККО.
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