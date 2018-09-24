Гройсман побіцяв застройщикам "тотальные проверки" налоговиков
Об этом в понедельник, 24 сентября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время форума представителей органов местного самоуправления "День диалога с властью" в Тернополе, передает правительственный портал.
"Будет поручение ГФС начать тотальные проверки застройщиков на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней", - сказал Гройсман.
По его словам, на сегодня в строительной отрасли зафиксирована плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья без строительства соответствующих объектов социальной инфраструктуры – детских садов, школ, и тому подобное.
Кроме того, отметил глава правительства, нередкими являются случаи теневой занятости на стройках, и также ненадлежащим образом уплачиваются налоги.
- Как сообщалось ранее, ведущие застройщики используют похищенное имущество государственного Укргазбанка.
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