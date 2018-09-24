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Германия планирует выделить деньги на автобан Мариуполь-Запорожье, - Омелян

Германия рассматривает возможность финансирования постройки автобана в Восточной Украине, вероятно, это будет путь Мариуполь-Запорожье

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

По его словам, в Германии состоялись переговоры с министерствами экономики и транспорта. Немецкая сторона проявила заинтересованность в построении первого автобана в Украине, построенного по всем требованиям ЕС.

"На инициативу президента Украины обратился к немецким друзям с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорску по восстановлению и развитию инфраструктуры и мощностей этого города", - отметил Омелян.

 

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