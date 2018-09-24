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Германия не откажется от "Северного потока" и игнорирует призывы США


фото: REUTERS
Немецкая промышленность не намерена отказываться от строительства "Северного потока-2" и игнорирует предложение США относительно закупки их сжиженного газа

Об этом говорится в статье издания Süddeutsche Zeitung, передает Deutsche Welle.

Глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф отметил, что за вопрос надежности поставок газа экономика выступает второй канал" и раскритиковал вмешательство в энергоснабжение Германии других стран.

По его словам, низкая цена сжиженного газа, которую предлагают США, "ничего не означает", поскольку его еще необходимо доставить через Атлантику.

Сейчас строительством газопровода занимается международный консорциумом, в котором 50% принадлежат российскому "Газпрому". Среди участников консорциума - дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell.

Также недавно российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова полностью финансировать строительство газопровода, если США введут санкции против участников консорциума, которые реализуют этот проект.

Отметим, накануне президент США Дональд Трамп назвал проект газопровода из России в Германию "Северный поток-2" "абсурдным" и "неадекватным".

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