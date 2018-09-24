Германия не откажется от "Северного потока" и игнорирует призывы США
Об этом говорится в статье издания Süddeutsche Zeitung, передает Deutsche Welle.
Глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф отметил, что за вопрос надежности поставок газа экономика выступает второй канал" и раскритиковал вмешательство в энергоснабжение Германии других стран.
По его словам, низкая цена сжиженного газа, которую предлагают США, "ничего не означает", поскольку его еще необходимо доставить через Атлантику.
Сейчас строительством газопровода занимается международный консорциумом, в котором 50% принадлежат российскому "Газпрому". Среди участников консорциума - дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell.
Также недавно российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова полностью финансировать строительство газопровода, если США введут санкции против участников консорциума, которые реализуют этот проект.
Отметим, накануне президент США Дональд Трамп назвал проект газопровода из России в Германию "Северный поток-2" "абсурдным" и "неадекватным".
- Строительство "Северного потока -2" между Германией и Россией вызывает немало критики как в Европе, так и внутри самой Германии.
- Противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии. К слову, вице-спикер сената Польши заявил, что остановить строительство газопровода могут только американские санкции.
- Украина выступает против строительства газопровода и беспокоится за возможную потерю статуса главной транзитной страны для российского газа в ЕС. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что потери для Украины могут составить $3 миллиарда ежегодно.
- Напомним, что в конце июля компания Nord Stream 2 уже начала заключать первые трубы в Германии в рамках спорного сооружения газопровода "Северный поток - 2".
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