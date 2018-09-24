Геращенко поддерживает перенос переговоров в нейтральную страну, которая "не будет подыгрывать Москве"

24 сентября, 2018, 12:06

Первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко поддерживает перенос переговоров относительно Донбасса из Минска

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

По ее словам, Беларусь подыгрывает России и в очередной раз выступила одним фронтом с РФ, проголосовав против включения в повестку дня 73 сессии Генассамблеи ООН вопрос об оккупации Крыма и Донбасса. По ее мнению, такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Я - за перенос площадки в действительно нейтральной страны, не подыгрывать Москве и голосовать с Кремлем в унисон - против Украины", - написала вице-спикер.

Геращенко отметила, что кроме недружественных Украины голосований, есть другие причины отсутствия в Беларуси нейтрального статуса. Это объявление персонами нон грата украинских журналистов и художников, в угоду Москве, похищение Павла Гриба и передача его ФСБ.

"Все это никак не корректируется с нейтральным статусом, наоборот, несет прямой координацией своей действий с Кремлем", - написала Геращенко.

Напомним, что представитель Украины в ООН объяснил, почему переговоры по Донбассу нужно перенести из Минска.

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