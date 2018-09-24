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Физические упражнения, которые сжигают больше всего калорий. Ученые рассказали какие

Ученые исследовали различные физические упражнения и подсчитали, при каких калорий сжигается больше

Какие упражнения сжигают больше всего калорий – объясняют ученые

Об этом пишет The Time.

По данным ученых, больше калорий удастся сжечь с теми упражнениями, в которых задействованы как можно больше мышц. Также влияет время и сложность: чем тяжелее и дольше нагрузка, тем больше энергии тратит тело.

Поэтому для сжигания большего количества калорий нужны интенсивные упражнения. К ним можно отнести кросфит или табату.

Например, во время выполнения программы кросфит, в которой - серия подтягиваний, отжиманий и приседаний, сжигают в среднем 13 калорий за минуту.

Система табата, который длится около 4 минут, сочетает интенсивные аэробные тренировки с коротким отдыхом. С такой тренировкой человек сжигает 14,5 калорий в минуту. В среднем 280 калорий за 20-минутную тренировку. Это значительно больше, чем во время традиционных форм тренировок.

Измерять затраты энергии "поминутно" – не всегда лучший способ оценить количество потраченной энергии.

Доктор Джон Поркари объясняет, что общее время тренировки и готовность тренироваться регулярно – это также важные факторы.

По словам Поркари, интенсивные тренировки – это лучший вариант для человека, который имеет мало времени. Но в часто люди не имеют возможности тренироваться систематически. Поэтому для них наиболее эффективным видом будет бег.

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