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Футбольные фаны забросали поле джойстиками, протестуя против киберспорта


фото: twitter
Во время матча чемпионата Швейцарии по футболу фаны забросали поле геймпадами в знак протеста против киберспорта

Об этом сообщает Eurosport.

Болельщики "Янг Бойз" и "Базеля" выступили против инвестиций футбольных клубов в киберспорт. За 15 минут после стартового свистка на поле полетели теннисные мячи и джойстики от Playstation. За это судья остановил матч на несколько минут, пока сотрудники собирали посторонние предметы с поля. Кроме этого, фанаты развернули несколько тематических баннеров.

В последние годы много футбольных клубов инвестируют в кіберспортивні команды - не только FIFA, но и CS:GO, Dota 2 и League of Legends.

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