Футбольные фаны забросали поле джойстиками, протестуя против киберспорта
24 сентября, 2018, 12:27
Во время матча чемпионата Швейцарии по футболу фаны забросали поле геймпадами в знак протеста против киберспорта
Об этом сообщает Eurosport.
Болельщики "Янг Бойз" и "Базеля" выступили против инвестиций футбольных клубов в киберспорт. За 15 минут после стартового свистка на поле полетели теннисные мячи и джойстики от Playstation. За это судья остановил матч на несколько минут, пока сотрудники собирали посторонние предметы с поля. Кроме этого, фанаты развернули несколько тематических баннеров.
В последние годы много футбольных клубов инвестируют в кіберспортивні команды - не только FIFA, но и CS:GO, Dota 2 и League of Legends.
- Европейская команда OG победила на The International 2018 китайцев с PSG.LGD и заработала около $12 млн.
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