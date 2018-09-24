Франция начала разбирать искусственный риф из десятков тысяч резиновых шин в Средиземном море

24 сентября, 2018, 17:41

Франция начала разбирать искусственный риф на дне Средиземного моря недалеко от Канн: он состоит из 22 тысяч автомобильных шин

Как пишет AFP, риф создали более 40 лет назад в качестве заповедника, однако рыбы не стали там жить а шины начали разлагаться.

Риф разместили на расстоянии 500 метров от побережья с целью восстановления фауны в этом районе. "Оказалось, что риф из покрышек - неудачное место для жизни биомассы. Рыбы так и не привыкли к нему", - рассказал руководитель местной ассоциации рыбаков Дени Дженовезе.

В 2005 году со дна моря подняли первые 2,5 тысячи шин после того, как ученые из университета Ниццы провели исследование и выяснили, что из них в воду попадают опасные для человека тяжелые металлы. Поскольку искусственный риф продолжил разлагаться, власти Франции приняли решение уничтожить его.

Стоимость утилизации - около 1,2 млн евро, из которых 200 тыс. выделит производитель шин "Мишлен". Шины переработают в строительные материалы. При этом планируется, что дно самостоятельно восстановится после того, как экологи выловят все покрышки.

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