ЕСПЧ зарегистрировал жалобу осужденного Россией крымского журналиста Семены
Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщили "Крым.Реалии" со ссылкой на заявление защитника журналиста.
Как отметил адвокат международной правозащитной группы Александр Попков, защита рассчитывает на справедливое, в отличие от российского, судебное разбирательство.
"Мы считаем, что есть все основания для признания нарушений статей 10, 6 и 8 Европейской конвенции, то есть вмешательство в личную жизнь в ходе прослушки и обыска, несправедливое судебное разбирательство, когда суд удовлетворился выводами экспертов ФСБ и отверг выводы специалистов защиты. И главное: нарушение свободы слова, когда журналиста привлекли к уголовной ответственности за его труд, за его статьи ", - отметил адвокат Семены.
- Напомним, год назад, в сентябре 2017 года, российский суд в Симферополе запросил для крымского журналиста Николая Семены 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
- Журналиста, заявившего, что Крым не входит в состав России по международным договорам, российские власти обвиняли в "сепаратизме".
- Позже, железнодорожный районный суд аннексированного Симферополя приговорил Николая Семену к 2 годам и шести месяцам условно, а также на три года запретил вести публичную деятельность.
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