ЕСПЧ зарегистрировал жалобу осужденного Россией крымского журналиста Семены

24 сентября, 2018, 16:47

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу крымского журналиста Николая Семены, незаконно осужденного оккупационным судом Симферополя на 2 года за так называемый сепаратизм

Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщили "Крым.Реалии" со ссылкой на заявление защитника журналиста.

Как отметил адвокат международной правозащитной группы Александр Попков, защита рассчитывает на справедливое, в отличие от российского, судебное разбирательство.

"Мы считаем, что есть все основания для признания нарушений статей 10, 6 и 8 Европейской конвенции, то есть вмешательство в личную жизнь в ходе прослушки и обыска, несправедливое судебное разбирательство, когда суд удовлетворился выводами экспертов ФСБ и отверг выводы специалистов защиты. И главное: нарушение свободы слова, когда журналиста привлекли к уголовной ответственности за его труд, за его статьи ", - отметил адвокат Семены.