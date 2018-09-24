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Двое судей от Рады приняли присягу в Конституционный суд


фото: president.gov.ua
В зале Конституционного суда, при участии президента Петра Порошенко, состоялась торжественная церемония принесения присяги судьями Ириной Завгородней и Олегом Первомайским

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Второй раз за этот год мы собираемся здесь, в стенах Конституционного Суда Украины, по поводу присяги вновь назначенных судей. Сейчас это происходит по новой процедуре. Закон предусматривает прозрачную процедуру и беспрецедентную открытость избрания судей", - подчеркнул Порошенко.

Отметим, 20 сентября украинский парламент назначил двух судей Конституционного суда по квоте Верховной Рады.

Кандидатура Завгородней была предложена фракцией "БПП", а Первомайского – фракцией "Народный фронт".

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