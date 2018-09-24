Чтобы ледники не таяли, их надо обнести стенами, - ученые
Об этом пишет CNN.
Ученые из Европейского Союза наук о Земле предположили, что барьеры из песка и горных пород, расположенных у основания ледников, могут остановить скольжение и разрушения ледяных щитов, что, в свою очередь, поможет предотвратить размывание ледника. Это стало известно благодаря Европейскому Союзу наук о Земле.
Их идея заключается в строительстве "чрезвычайно простых структур - дек материала на дне океана, которые позже будут модифицированы", заявили авторы доклада Майкл Воловик и Джон Мур.
"В то время как сокращение выбросов остается краткосрочным приоритетом для минимизации последствий изменения климата, в долгосрочной перспективе человечеству, возможно, потребуется разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы справиться с обрушением ледяного покрова", - добавили они.
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