Чтобы ледники не таяли, их надо обнести стенами, - ученые

24 сентября, 2018, 11:30

Ученые предполагают, что остановить таяние ледников и повышение уровня воды можно с помощью "подводных стен", которые надо построить вокруг ледяных глыб

Об этом пишет CNN.

Ученые из Европейского Союза наук о Земле предположили, что барьеры из песка и горных пород, расположенных у основания ледников, могут остановить скольжение и разрушения ледяных щитов, что, в свою очередь, поможет предотвратить размывание ледника. Это стало известно благодаря Европейскому Союзу наук о Земле.

Их идея заключается в строительстве "чрезвычайно простых структур - дек материала на дне океана, которые позже будут модифицированы", заявили авторы доклада Майкл Воловик и Джон Мур.

"В то время как сокращение выбросов остается краткосрочным приоритетом для минимизации последствий изменения климата, в долгосрочной перспективе человечеству, возможно, потребуется разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы справиться с обрушением ледяного покрова", - добавили они.