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Чтобы ледники не таяли, их надо обнести стенами, - ученые

Ученые предполагают, что остановить таяние ледников и повышение уровня воды можно с помощью "подводных стен", которые надо построить вокруг ледяных глыб

Об этом пишет CNN.

Ученые из Европейского Союза наук о Земле предположили, что барьеры из песка и горных пород, расположенных у основания ледников, могут остановить скольжение и разрушения ледяных щитов, что, в свою очередь, поможет предотвратить размывание ледника. Это стало известно благодаря Европейскому Союзу наук о Земле.

Их идея заключается в строительстве "чрезвычайно простых структур - дек материала на дне океана, которые позже будут модифицированы", заявили авторы доклада Майкл Воловик и Джон Мур.

"В то время как сокращение выбросов остается краткосрочным приоритетом для минимизации последствий изменения климата, в долгосрочной перспективе человечеству, возможно, потребуется разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы справиться с обрушением ледяного покрова", - добавили они.

  • Ученые из Университета Монаша подсчитали, что к 2080 году уровень смертности от жары в тропических и субтропических регионах вырастет в пять раз.
  • Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее.
  • Таяние крупнейших ледников за климатических изменений может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерные решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят такой проект, остается непонятным
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