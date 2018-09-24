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Британский боксер Джошуа выбирает следующего соперника голосованием в twitter


фото: twitter
Фаны решают, кто будет следующим соперником чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа

Голосование открыто на странице британца в twitter

На выбор болельщиков предложено три потенциальных соперника - американец Деонтей Уайлдер и британцы Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт. За день до окончания голосования с 53% лидирует чемпион мира WBC Уайлдер, второй с 42% Фьюри, а поединок с Уайтом, которого уже побеждал Джошуа, почти никому не интересен - 5%. В опросе уже приняли участие 455 тысяч пользователей.

  • Джошуа, который является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF проведет следующий бой 13 апреля 2019 года в Лондоне на стадионе Уэмбли, но с кем он встретится пока не известно.
  • Энтони Джошуа 22 сентября в Лондоне нокаутировал в седьмом раунде россиянина Александра Поветкина и защитил свои титулы.
  • Промоутер Александра Усика рассказал, когда ждать на бой украинца против Энтони Джошуа.
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