Британский боксер Джошуа выбирает следующего соперника голосованием в twitter

24 сентября, 2018, 13:30

Фаны решают, кто будет следующим соперником чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа

Голосование открыто на странице британца в twitter

На выбор болельщиков предложено три потенциальных соперника - американец Деонтей Уайлдер и британцы Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт. За день до окончания голосования с 53% лидирует чемпион мира WBC Уайлдер, второй с 42% Фьюри, а поединок с Уайтом, которого уже побеждал Джошуа, почти никому не интересен - 5%. В опросе уже приняли участие 455 тысяч пользователей.