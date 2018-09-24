Более 10 кораблей ФСБ и опасные ситуации. Как украинские корабли прошли Керченский пролив

24 сентября, 2018, 07:46

В Минобороны подтвердили, что 23 сентября поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Отмечается, что в России разрешения на проход не просили, а воспользовались своим правом на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международных соглашений.

При этом, переход до Керченского пролива и через него проходил в сложной обстановке. В частности, украинские корабли на Черном море сопровождали разведывательный корабль черноморского флота "Приазовье", а также пограничные сторожевые корабли России "Аметист" и "Дон".

"В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах", - подчеркнули в Министерстве.

Более того, российские силы допустили ряд опасных инцидентов:

20 сентября около 17.00 разведывательный корабль Российской Федерации "Приазовье" совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию 2-х кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию.

21 сентября российский истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки для аварийного происшествия в воздухе сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 Военно-Морских Сил ВС Украины, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря.

Несмотря на это, "Донбасс" и "Корец" продолжают выполнять задания, а их охрану обеспечивают малые бронированные катера "Лубны" и "Кременчуг". Соответствующие силы и средства ВСУ, в частности авиация, также находятся в готовности к реагированию на возможные угрозы.