Более 10 кораблей ФСБ и опасные ситуации. Как украинские корабли прошли Керченский пролив
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.
Отмечается, что в России разрешения на проход не просили, а воспользовались своим правом на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международных соглашений.
При этом, переход до Керченского пролива и через него проходил в сложной обстановке. В частности, украинские корабли на Черном море сопровождали разведывательный корабль черноморского флота "Приазовье", а также пограничные сторожевые корабли России "Аметист" и "Дон".
"В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах", - подчеркнули в Министерстве.
Более того, российские силы допустили ряд опасных инцидентов:
- 20 сентября около 17.00 разведывательный корабль Российской Федерации "Приазовье" совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию 2-х кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию.
- 21 сентября российский истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки для аварийного происшествия в воздухе сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 Военно-Морских Сил ВС Украины, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря.
Несмотря на это, "Донбасс" и "Корец" продолжают выполнять задания, а их охрану обеспечивают малые бронированные катера "Лубны" и "Кременчуг". Соответствующие силы и средства ВСУ, в частности авиация, также находятся в готовности к реагированию на возможные угрозы.
- Ранее Украинский милитарный портал сообщил, что украинские военные корабли - поисково-спасательное судно A500 “Донбасс” и морской буксир A830 “Корец” - в воскресенье прошли незаконно построенный мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупирован Крым (“Крымский мост" или "мост Ротенберга").
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