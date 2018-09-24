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Airbnb хочет отдавать акции компании владельцам квартир

Сервис аренды отпускного жилья Airbnb обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC): компания просит выдать разрешение на выдачу своих акций собственникам жилья, зарегистрированным на платформе

Об этом пишет Engadget.

Глава Airbnb Брайан Чески подтвердил факт отправки обращения, однако отказался уточнить детали программы лояльности. В частности, он не ответил на вопрос, в каких случаях собственники жилья могут рассчитывать на получение акций компании.

"Мы не были бы никем без наших хозяев. Мы хотим, чтобы наши самые верные сторонники стали акционерами. Но для того, чтобы это произошло, нужно изменить пользовательское соглашение - для согласования этих изменений мы и обратились в SEC", - говорит Брайан Чески.

  • Недавно пара нашла скрытую видеокамеру в цифровом часах в квартире, которую они снимали через Airbnb. Мужчина и его подруга обнаружили скрытую камеру, нацеленную на их кровать в квартире для отдыха в Торонто. Как отметил парень, камера "была замаскирована под часы, но выглядела подозрительно".
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