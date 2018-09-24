8 типичных завтраков, которые лучше не есть утром

24 сентября, 2018, 15:10

Хлопья с молоком, тосты или просто смузи: такую еду обычно готовят на завтрак. Однако эксперты считают, что их лучше заменить

Список продуктов, которые не стоит есть утром, составили на 24apteka.

Кукурузные хлопья

Такой завтрак - не самый полезный и не самый питательний. Обработанные хлопья содержат минимальное количество клетчатки. Зато здесь много сахара и быстрых углеводов. Из-за них возникает резкий скачок уровня сахара в крови. С таким завтраком вы быстро проголодаетесь, а настроение резко изменится.

Овсянка быстрого приготовления

Если вы привыкли завтракать пропаренной овсянкой или кашей быстрого приготовления, помните, что пользы в них мало. В такой каше минимальное количество клетчатки.

Смузи "из баночки"

Некоторые продукты - апельсины, груши, хурму нельзя употреблять натощак из-за высокого содержания грубой клетчатки и кислоты. И особенно неудачным выбором на завтрак будут магазинные смузи.

Фрукты и овощи в них содержатся в небольшом количестве, необходимая консистенция достигается добавлением крахмала, а приятный сладкий вкус - огромным количеством кукурузного сиропа.

Пончики

Пончиками можно полакомиться в первой половине дня, но завтракать ими не стоит. Углеводы, жир и сахар - не лучшая комбинация для начала дня. Если отказаться от них не можете, уравновесьте завтрак белковой пищей - сваренным яйцом или смесью орехов.

Тосты

В таком завтраке нет белков. От поджаренного тоста вы не только не получите пользы, но и очень скоро почувствуете голод.

Булочка с маслом

Вкус детства, от которого так сложно отказаться. Но одна порция по калорийности будет равна четырем кускам белого хлеба. В этом завтраке много сахара, отсутствует белок.

Энергетические батончики

Батончики можно найти в любом магазине и ими можно быстро перекусить. Они дают ощущение сытости, однако в виде завтрака они полезными не будут.

Йогурты

Несмотря на стереотип о том, что йогурт - это идеальный завтрак, все же наиболее подходящее время для употребления йогурта - через несколько часов после завтрака или перед сном. Тогда продукт окажет наибольшую пользу пищеварению.