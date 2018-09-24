8 типичных завтраков, которые лучше не есть утром
Список продуктов, которые не стоит есть утром, составили на 24apteka.
Кукурузные хлопья
Такой завтрак - не самый полезный и не самый питательний. Обработанные хлопья содержат минимальное количество клетчатки. Зато здесь много сахара и быстрых углеводов. Из-за них возникает резкий скачок уровня сахара в крови. С таким завтраком вы быстро проголодаетесь, а настроение резко изменится.
Овсянка быстрого приготовления
Если вы привыкли завтракать пропаренной овсянкой или кашей быстрого приготовления, помните, что пользы в них мало. В такой каше минимальное количество клетчатки.
Смузи "из баночки"
Некоторые продукты - апельсины, груши, хурму нельзя употреблять натощак из-за высокого содержания грубой клетчатки и кислоты. И особенно неудачным выбором на завтрак будут магазинные смузи.
Фрукты и овощи в них содержатся в небольшом количестве, необходимая консистенция достигается добавлением крахмала, а приятный сладкий вкус - огромным количеством кукурузного сиропа.
Пончики
Пончиками можно полакомиться в первой половине дня, но завтракать ими не стоит. Углеводы, жир и сахар - не лучшая комбинация для начала дня. Если отказаться от них не можете, уравновесьте завтрак белковой пищей - сваренным яйцом или смесью орехов.
Тосты
В таком завтраке нет белков. От поджаренного тоста вы не только не получите пользы, но и очень скоро почувствуете голод.
Булочка с маслом
Вкус детства, от которого так сложно отказаться. Но одна порция по калорийности будет равна четырем кускам белого хлеба. В этом завтраке много сахара, отсутствует белок.
Энергетические батончики
Батончики можно найти в любом магазине и ими можно быстро перекусить. Они дают ощущение сытости, однако в виде завтрака они полезными не будут.
Йогурты
Несмотря на стереотип о том, что йогурт - это идеальный завтрак, все же наиболее подходящее время для употребления йогурта - через несколько часов после завтрака или перед сном. Тогда продукт окажет наибольшую пользу пищеварению.
- Напомним, ученые из Стэндфордского университета провели исследование и обнаружили, что кукурузные хлопья на завтрак могут ухудшить состояние здоровья.
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