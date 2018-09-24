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7 подозреваемых в деле Администрации морпортов обвиняются в хищении 247 млн, – НАБУ

Семерым подозреваемым в завладении 247 миллионами гривен государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" вручили обвинительный акт

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины

В ведомстве отметили, что речь идет о:

экс-главе ГП АМПУ (2014-2017);

первом заместителе председателя ГП АМПУ (с 2015 и до сих пор)

экс-начальнике отдела закупок ГП АМПУ (2015-2018);

заместителе начальника Одесского филиала ГП;

директоре ООО "Техморгидрострой Николаев";

бенефициаре ООО "Техморгидрострой Николаев";

бенефициаре компании-нерезидента.

Этим людям инкриминируют "завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".

Кроме того, бенефициар компании-нерезидента и представитель компании-нерезидента обвиняются в подделке и использовании официальных документов по предварительному сговору. В НАБУ отметили, что представитель компании пошел на сотрудничество со следствием.

Также соглашение со следствием заключил экс-заместитель председателя АМПУ. Он дал показания следствию и возместил ущерб в размере 734,1 тысячи гривен.

  • По данным правоохранителей, должностные лица АМПУ в сговоре с частными лицами на протяжении 2015-2016 годов реализовали схему по завладению средствами предприятия при государственных закупок услуг по дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов, в результате чего компания понесла убытки в размере 247 млн гривен .
  • В январе-феврале 2018 года лицам, причастным, по версии следствия, к реализации коррупционной схемы, сообщено о подозрении.
  • В апреле 2018 подозреваемым сообщено о завершении расследования и предоставлен доступ к материалам дела для ознакомления.
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