7 подозреваемых в деле Администрации морпортов обвиняются в хищении 247 млн, – НАБУ

24 сентября, 2018, 21:27

Семерым подозреваемым в завладении 247 миллионами гривен государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" вручили обвинительный акт

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины

В ведомстве отметили, что речь идет о:

экс-главе ГП АМПУ (2014-2017);

первом заместителе председателя ГП АМПУ (с 2015 и до сих пор)

экс-начальнике отдела закупок ГП АМПУ (2015-2018);

заместителе начальника Одесского филиала ГП;

директоре ООО "Техморгидрострой Николаев";

бенефициаре ООО "Техморгидрострой Николаев";

бенефициаре компании-нерезидента.

Этим людям инкриминируют "завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".

Кроме того, бенефициар компании-нерезидента и представитель компании-нерезидента обвиняются в подделке и использовании официальных документов по предварительному сговору. В НАБУ отметили, что представитель компании пошел на сотрудничество со следствием.

Также соглашение со следствием заключил экс-заместитель председателя АМПУ. Он дал показания следствию и возместил ущерб в размере 734,1 тысячи гривен.