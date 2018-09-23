За сутки на Донбассе без потерь

23 сентября, 2018, 08:16

На протяжении минувших суток российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом пять раз враг применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Вторая, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск возле Широкино. Огневой налет с применением минометов обоих калибров оккупантами был осуществлен на Мариупольском направлении по опорному пункту наших войск вблизи Лебединского. Также по защитникам Лебединского и Гнутового российско-оккупационные войска применили вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток 7 оккупантов ранены.

От начала суток враг из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия уже 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Шумов, Майорска и Гнутового. Два обстрела – с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Потерь среди наших защитников нет.