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За сутки на Донбассе без потерь

На протяжении минувших суток российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом пять раз враг применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Вторая, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск возле Широкино. Огневой налет с применением минометов обоих калибров оккупантами был осуществлен на Мариупольском направлении по опорному пункту наших войск вблизи Лебединского. Также по защитникам Лебединского и Гнутового российско-оккупационные войска применили вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток 7 оккупантов ранены.

От начала суток враг из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия уже 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Шумов, Майорска и Гнутового. Два обстрела – с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Потерь среди наших защитников нет.

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