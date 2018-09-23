Из-за тропических ливней в Мексике уже пострадали 170 тысяч человек, есть погибшие

23 сентября, 2018, 09:31

В Мексике из-за проливных дождей, вызванных тропическим штормом, около 170 тысяч человек получили имущественные убытки, увеличилось количество погибших

Об этом сообщает MNS.

Отмечается, что чрезвычайное положение было объявлено сразу в 11 муниципалитетах мексиканского штата Сонора из-за ливней, которые затопили ряд населенных пунктов. Ранее такая же мера была принята в отношении 11 муниципалитетов штата Синалоа.

Наибольшее количество пострадавших в результате шторма отмечено в муниципалитетах Эрмосильо, Гуаямас, Кахеме, Аламос, Бакум, Бенито-Хуарес, Эмпальме, Этчохоа, Уатабампо.

По информации издания, в пятницу, 21 сентября, в Сонори погиб двухлетний мальчик, которого унесло потоком воды. Его тело обнаружили водолазы.