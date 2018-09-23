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Сегодня на фронте: 17 обстрелов, один раненый

В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня. При этом они 8 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Об этом говорится в информационных сводках по состоянию на 18:00 воскресенья, 23 сентября 2018 года, размещенном на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

Россияне и их наемники осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Шумы, Южное, Мойорск, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

На Горловском направлении противник трижды применял минометы 82-го калибра, обстреливая украинские опорные пункты в районах населенных пунктов Шумы, Южное и Майорск. А в районе Новолуганского и на Светлодарском направлении оккупанты 5 раз применили запрещенное вооружение, обстреляв позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а затем - дважды совершив огневой налет минометами 120-го и 82-го калибров.

По опорным пунктам наших войск в районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь с применением вооружения боевых машин пехоты.

"В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подытожили в Минобороны.

 

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