Во Вьетнаме выбрали временного президента

23 сентября, 2018, 12:52

На национальном собрании во Вьетнаме выбрали врио президента после смерти лидера страны Чан Дай Куанга, им стала вице-президент Данг Тхи Нгок Тхина. Она будет возглавлять страну до тех пор, пока Национальное собрание не выберет нового президента

Об этом сообщает Tin Nоng 24h.

Данг Тхи Нгок Тхина будет возглавлять страну до тех пор, пока Национальное собрание не изберет нового президента. Однако дата выборов нового главы государства пока не назначена.

"Постоянный комитет национального собрания рад сообщить, что вице-президент государства Данг Тхи Нгок Тхина назначена временно исполняющей обязанности президента Социалистической Республики Вьетнам в соответствии с Конституцией страны", - сказано в сообщении.