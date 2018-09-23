Ватикан и Китай подписали историческое соглашение
Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на МИД КНР.
Подписантами выступили заместитель министра иностранных дел КНР Ван Чао и глава ватиканской делегации, заместитель секретаря Ватикана по отношениям с государствами Антуан Камильери.
"Китай и Ватикан готовы продолжать поддерживать контакты и продвигать вперед процесс улучшения двусторонних отношений", - отмечается в заявлении.
В рамках этого исторического соглашения об улучшении отношений между Ватиканом и КНР Папа Франциск признал семерых епископов, назначенных Китаем, сообщает BBC.
Вопрос, кто назначает епископов, оставался спорным с тех пор, как Китай впервые разорвал дипломатические отношения со Святым Престолом в 1951 году. В Китае живет около 10 млн католиков.
Папа Франциск надеется, что соглашение "позволит исцелить раны прошлого" и обеспечит полное единодушие среди католиков в Китае, сообщили в Ватикане.
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