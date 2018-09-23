 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ватикан и Китай подписали историческое соглашение

КНР и Ватикан подписали в Пекине историческое соглашение о назначении епископов, и Папа Франциск признал семь епископов, назначенных Китаем

Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на МИД КНР.

Подписантами выступили заместитель министра иностранных дел КНР Ван Чао и глава ватиканской делегации, заместитель секретаря Ватикана по отношениям с государствами Антуан Камильери.

"Китай и Ватикан готовы продолжать поддерживать контакты и продвигать вперед процесс улучшения двусторонних отношений", - отмечается в заявлении.

В рамках этого исторического соглашения об улучшении отношений между Ватиканом и КНР Папа Франциск признал семерых епископов, назначенных Китаем, сообщает BBC.

Вопрос, кто назначает епископов, оставался спорным с тех пор, как Китай впервые разорвал дипломатические отношения со Святым Престолом в 1951 году. В Китае живет около 10 млн католиков.

Папа Франциск надеется, что соглашение "позволит исцелить раны прошлого" и обеспечит полное единодушие среди католиков в Китае, сообщили в Ватикане.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать