В Запорожье и в Кривом Роге избили местных активистов. Нацполиция говорит, что дело не всегда в политике

23 сентября, 2018, 19:04

В субботу, 22 сентября 2018 года, было совершено нападение на главу Запорожской городской организации партии “Демократический альянс” Сергея Лукина

Об этом сообщается на Facebook-странице "Демальянса. Запорожье ".

"Нападение двух человек связано с его общественно-политической деятельностью. У Сергея диагностировано сотрясение мозга ", - говорится в сообщении.

Партийцы требуют от правоохранительных органов "приложить максимальные усилия для установления обстоятельств нападения и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности".

Вместе с тем, Национальная полиция утверждает, что случай в Запорожской области с политикой не связан.

Вот отрывок из сообщения отдела коммуникации полиции Запорожской области:

"Во время проведенных мероприятий полицейскими установлено, что 22 сентября в больницу с телесными повреждениями обратились двое жителей Запорожской области: общественный активист 1982 года рождения и представитель подрядной организации 1975 года рождения.

Во время проведения беседы с пострадавшими установлено, что в пгт Кушугум Запорожского района подрядная организация, с целью благоустройства устанавливала заграждения возле контейнеров для мусора. Общественный активист, из личных убеждений, вступил в словесную перепалку с представителем строительной организации. В результате между мужчинами началась драка".

Оба участники конфликта с повреждениями обратились за медицинской помощью в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас полицейскими проводится проверка.

"Уважаемые представители средств массовой информации и общественность, сообщаем, что данная ситуация не имеет никакого политического подтекста. Поэтому во время написания материала и подачи информации руководствуйтесь проверенными фактами. Благодарим за понимание и сотрудничество", - отмечают в Нацполиции.

Того же дня в Кривом Роге неизвестные избили волонтера и активиста Артема Мороку, о чем заявил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

"Избили Артема Мороку, просто ворвались в дом и избили”, - говорится в сообщении.