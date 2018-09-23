В Запорожье и в Кривом Роге избили местных активистов. Нацполиция говорит, что дело не всегда в политике
Об этом сообщается на Facebook-странице "Демальянса. Запорожье ".
"Нападение двух человек связано с его общественно-политической деятельностью. У Сергея диагностировано сотрясение мозга ", - говорится в сообщении.
Партийцы требуют от правоохранительных органов "приложить максимальные усилия для установления обстоятельств нападения и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности".
Вместе с тем, Национальная полиция утверждает, что случай в Запорожской области с политикой не связан.
Вот отрывок из сообщения отдела коммуникации полиции Запорожской области:
"Во время проведенных мероприятий полицейскими установлено, что 22 сентября в больницу с телесными повреждениями обратились двое жителей Запорожской области: общественный активист 1982 года рождения и представитель подрядной организации 1975 года рождения.
Во время проведения беседы с пострадавшими установлено, что в пгт Кушугум Запорожского района подрядная организация, с целью благоустройства устанавливала заграждения возле контейнеров для мусора. Общественный активист, из личных убеждений, вступил в словесную перепалку с представителем строительной организации. В результате между мужчинами началась драка".
Оба участники конфликта с повреждениями обратились за медицинской помощью в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сейчас полицейскими проводится проверка.
"Уважаемые представители средств массовой информации и общественность, сообщаем, что данная ситуация не имеет никакого политического подтекста. Поэтому во время написания материала и подачи информации руководствуйтесь проверенными фактами. Благодарим за понимание и сотрудничество", - отмечают в Нацполиции.
Того же дня в Кривом Роге неизвестные избили волонтера и активиста Артема Мороку, о чем заявил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.
"Избили Артема Мороку, просто ворвались в дом и избили”, - говорится в сообщении.
- Напомним, поздно вечером в субботу, 22 сентября 2018 года, возле подъезда жилого дома по месту собственного проживания на Михайлика было совершено покушение. Стреляли в грудь. При этом выстрел соседи не слышали, поэтому не исключено, что оружие нападавших было с глушителем.
- Бесчувственного мужчину заметили прохожие. Его госпитализировали в реанимацию. Палата охраняется.
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