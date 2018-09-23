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В Telegram появился бот по предоставлению бесплатной правовой помощи

Новый сервис в Telegram дает украинцам возможность получить бесплатную юридическую консультацию, направляя их запросы к специалистам

Разработчик - юрист из Запорожья Владимир Голуб, передает Рубрика.

Telegram-бот "Мой Юрист" предоставляет возможность человеку выбрать отрасль права, в которой ему необходима консультация, и поделиться своей локацией, если он хочет найти юриста поблизости.

Бот, основываясь на этих данных, обращается с запросом к базе юристов, выбирает наиболее подходящего специалиста и подключает его к чату с вами.

У юристов отдельный бот - "Мой Клиент". Специалист регистрируется в боте для предоставления консультаций, указывает отрасли права, в которых он является специалистом, свое место работы и должность, и делится своей локацией. После регистрации он попадает в базу.

Когда у клиента возникает вопрос, бот “Мой Юрист” выбирает из базы десять рандомных юристов, находящихся ближе по локации с клиентом, и отправляет им вопрос с кнопкой “ответить”. Кто первый нажмет на кнопку - тот и подключится к диалогу с клиентом.

Чтобы максимально сократить время ожидания консультации – бот каждые две минуты выбирает следующую десятку юристов по тем же критериям и отправляет им вопросы. Этот процесс завершается, когда кто-то из юристов нажмет кнопку “ответить”.

Также сервис предусматривает рейтинг юристов. Клиенты могут оставлять отзывы в виде оценок и видеть среднюю оценку юриста, который отвечает на вопросы.

Бот также дает возможность пожаловаться и на недобросовестных юристов, и на хамоватых клиентов. Пользователи, которые получат две жалобы будут ограничены в использовании сервиса.

Автор идеи подчеркнул, что проект является социальным, поэтому пользование им - бесплатное.

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