В Telegram появился бот по предоставлению бесплатной правовой помощи
Разработчик - юрист из Запорожья Владимир Голуб, передает Рубрика.
Telegram-бот "Мой Юрист" предоставляет возможность человеку выбрать отрасль права, в которой ему необходима консультация, и поделиться своей локацией, если он хочет найти юриста поблизости.
Бот, основываясь на этих данных, обращается с запросом к базе юристов, выбирает наиболее подходящего специалиста и подключает его к чату с вами.
У юристов отдельный бот - "Мой Клиент". Специалист регистрируется в боте для предоставления консультаций, указывает отрасли права, в которых он является специалистом, свое место работы и должность, и делится своей локацией. После регистрации он попадает в базу.
Когда у клиента возникает вопрос, бот “Мой Юрист” выбирает из базы десять рандомных юристов, находящихся ближе по локации с клиентом, и отправляет им вопрос с кнопкой “ответить”. Кто первый нажмет на кнопку - тот и подключится к диалогу с клиентом.
Чтобы максимально сократить время ожидания консультации – бот каждые две минуты выбирает следующую десятку юристов по тем же критериям и отправляет им вопросы. Этот процесс завершается, когда кто-то из юристов нажмет кнопку “ответить”.
Также сервис предусматривает рейтинг юристов. Клиенты могут оставлять отзывы в виде оценок и видеть среднюю оценку юриста, который отвечает на вопросы.
Бот также дает возможность пожаловаться и на недобросовестных юристов, и на хамоватых клиентов. Пользователи, которые получат две жалобы будут ограничены в использовании сервиса.
Автор идеи подчеркнул, что проект является социальным, поэтому пользование им - бесплатное.
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