В страну не пустили пропагандистские антиукраинские книги из России

23 сентября, 2018, 11:37

Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ пяти книг, в которых присутствуют признаки антиукраинской пропаганды, фальсифицируется история и навязываются имперские идеологические доктрины государства-агрессора

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, отказано в предоставлении разрешения на ввоз двух детективных романов - Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, в которых героизируются силовые структуры страны-агрессора.

Импортеры издательской продукции не получили разрешение на ввоз книги "Все, что должен знать каждый образованный мальчик" московского издательства АСТ, в которой навязывают идеи "русского мира", пропагандируются имперские геополитические доктрины, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора.

Также отказали во ввозе пяти тысяч экземпляров книги Александрова "Большая книга нумерологии", в которой фальсифицируется история Украины, а отдельная глава посвящена президенту РФ Владимиру Путину.

Отказано в выдаче разрешения на ввоз десяти тысяч экземпляров книги Андрея Филимонова "Головастик и святые". Книга содержит оскорбительные высказывания в адрес украинцев.

В общем комитет предоставил 71 отказ в выдаче разрешений на ввоз 264 тыс. 500 экземпляров изданий антиукраинского содержания.

В то же время Госкомтелерадио выдал разрешения на ввоз 21 тыс. 678 названий издательской продукции, среди которой преобладает мировая, европейская и русская классика, мировые бестселлеры, детская литература.

Как сообщалось, правительство просит СНБО о санкциях против российских пропагандистских издательств.