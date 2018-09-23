В страну не пустили пропагандистские антиукраинские книги из России
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, отказано в предоставлении разрешения на ввоз двух детективных романов - Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, в которых героизируются силовые структуры страны-агрессора.
Импортеры издательской продукции не получили разрешение на ввоз книги "Все, что должен знать каждый образованный мальчик" московского издательства АСТ, в которой навязывают идеи "русского мира", пропагандируются имперские геополитические доктрины, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора.
Также отказали во ввозе пяти тысяч экземпляров книги Александрова "Большая книга нумерологии", в которой фальсифицируется история Украины, а отдельная глава посвящена президенту РФ Владимиру Путину.
Отказано в выдаче разрешения на ввоз десяти тысяч экземпляров книги Андрея Филимонова "Головастик и святые". Книга содержит оскорбительные высказывания в адрес украинцев.
В общем комитет предоставил 71 отказ в выдаче разрешений на ввоз 264 тыс. 500 экземпляров изданий антиукраинского содержания.
В то же время Госкомтелерадио выдал разрешения на ввоз 21 тыс. 678 названий издательской продукции, среди которой преобладает мировая, европейская и русская классика, мировые бестселлеры, детская литература.
Как сообщалось, правительство просит СНБО о санкциях против российских пропагандистских издательств.
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