В столице Опель врезался в машину полиции и загорелся

23 сентября, 2018, 07:53

В Соломенском районе Киева "Опель" на скорости врезался в автомобиль патрульной полиции

Об этом сообщает "ВартаЕспресо".

В Соломенском районе Киева на заезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод Опель на скорости около 60 км/ч, не останавливаясь, врезался в экипаж патрульной полиции.

После столкновения у Опеля произошло возгорание. Для гашения огня была вызвана служба МЧС. Хотя спасатели прибыли достаточно быстро, моторный отсек и салон автомобиля нарушителя выгорели дотла.

Прибывшие медики оказали помощь участникам ДТП на месте. К счастью обошлось без госпитализации, однако полицейская, которая сидела на пассажирском сидении, находилась в шоковом состоянии.

После составления админматериалов водитель Опеля будет доставлен к врачу-наркологу для определения возможного алкогольного или наркотического опьянения.