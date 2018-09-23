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В следующем году Украина создаст танк, который будет лучше, чем "Булат"

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова разрабатывает танк, который превзойдет по боевым возможностям знаменитый Т-64БВ "Булат"

Об этом рассказал начальник Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник, передает Минобороны.

По его словам, главная цель конструкторов – собрать достойный танк за как можно меньшие средства и недолгое время.

"Т-64БВ – наш основной танк, им обеспечены войска, танковые бригады. Считалось еще лет десять назад, что "Булат"- последняя модернизация, и все. Но, как показала практика применения этих машин, они имеют довольно большой потенциал модернизации. Сегодня в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. Морозова осуществляют опытно-конструкторские разработки, и в следующем году у нас будет машина, которая по своим боевым свойствам превзойдет танк "Булат" – и за защищенностью, и с подвижностью. Работы ведутся комплексным методом – с подвижностью, усовершенствованием моторно-трансмиссионного отделения, систем связи, навигации, системы управления вооружением. Главная задача модернизации – изготовить за небольшие деньги и короткое время надежный образец", - рассказал Мельник.

Генерал отметил, что также происходят опытно-конструкторские разработки, касающиеся импортозамещения составляющих танка "Оплот".

Ранее экс-заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ по логистике, генерал-майор Юрий Толочный объяснял, почему новые танки ВСУ оказались непригодными на Донбассе. По его словам, один из лучших украинских танков Т-64БМ "Булат" оказался неэффективным для ВСУ из-за большого веса и слабого двигателя.

В свою очередь, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец называл главную проблему украинских танков. Он отметил, что украинские танкисты могут противостоять российским танкам, однако из-за отсутствия тепловизорных систем главной проблемой являются ночные противостояния.

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