В Одессе произошел взрыв во дворе частного дома
23 сентября, 2018, 12:23
Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе Одессы, где во двор частного дома бросили взрывпакет
Об этом сообщает полиция Одесской области в Facebook.
Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, проинформировали в полиции.
Как уточняет местное издание “Думская”, взрыв произошел на Горизонтальной улице.
Во двор частного дома бросили взрывной пакет. В результате выбиты 3 окна. Пострадавших нет.
“Взрывпакет подбросили в коробке с детонаторами и патронами”, - отмечается в сообщении.
- Как сообщалось, на Львовщине возле жилого дома нашли почти полсотни мин.
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