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В Одессе произошел взрыв во дворе частного дома

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе Одессы, где во двор частного дома бросили взрывпакет

Об этом сообщает полиция Одесской области в Facebook.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, проинформировали в полиции.

Как уточняет местное издание “Думская”, взрыв произошел на Горизонтальной улице.

Во двор частного дома бросили взрывной пакет. В результате выбиты 3 окна. Пострадавших нет.

“Взрывпакет подбросили в коробке с детонаторами и патронами”, - отмечается в сообщении.

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