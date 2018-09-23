Украинские военные корабли идут в Азовское море через Керченский пролив

23 сентября, 2018, 12:03

В четверг, 20 сентября, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на собственные источники.

Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" сейчас находятся непосредственно перед мостом с полуострова Тамань в Крым.

Начиная от перехода вблизи оккупированного Севастополя украинские корабли начал сопровождать патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ - "Аметист" проекта 22460, впоследствии к нему присоединился еще один не установленный корабль.

Ожидается, что проход из Черного в Азовское море будет происходить через контролируемый россиянами Керченский пролив. В соответствии с соглашением 2003 г., Азовское море - это внутреннее море двух государств, в соответствии с чем гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно заходить через пролив и идти в свои порты.

Этим неоднократно пользовалась РФ, а теперь с обострением ситуации на Азовском море решило воспользоваться и командование ВМС ВС Украины в соответствии с потребностями, которые возникли.

Судно "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, места для проживания военнослужащих, склады и другие необходимые помещения, которых сегодня в данном регионе нет.

Несмотря на то, что еще зимой судно планировалось к выводу из списков ВМС и последующего списания в силу своего неудовлетворительного техническое состояние, командование отечественного флота нашло весьма оригинальный способ использования немолодого судна. Учитывая отсутствие каких-либо объектов ВМС на Азовском море - решение перевести его сюда более чем правильно.

A500 "Донбасс" был построен на Щецинской судоверфи в Польше 1969 году, назывался "ПМ-9". Суда этого предприятия тогда считались самыми выносливыми, активно применялись в боевых походах с начала 1970-х годов.

В 2000-х годах судно было переоборудовано под корабль управления с демонтажем незадействованного оборудования плавучей ремонтной мастерской.

20 марта 2014 корабль был захвачен российскими оккупантами. 18 апреля 2014 переведен в Одессу.

4 сентября 2016 в 4:40 на корабле обнаружено задымление одного из боевых постов, которое ликвидировано в 9:24, пострадавших не было, однако произошло выгорание части внутренних помещений.

Морской буксир "Корец" предназначен для буксировки и кантовки других судов и плавучих сооружений в море. Построен на Ярославском судостроительном заводе (заводской № 403) в 1973 году., вошел в состав Черноморского флота.

20 марта 2014 г. корабль был захвачен российскими войсками. 20 мая 2014 возвращен ВМС Украины.

На буксире "Корец" служит команда тральщика "Черкассы", который экипаж был вынужден покинуть под давлением оккупантов.

Впоследствии озвучивались планы осуществить переоборудование этого морского буксира на минный тральщик, по поводу реализации пока ничего не известно.