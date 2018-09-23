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Украинцы Португалии требуют опровергнуть заявления РПЦ о “гражданской войне”

Активисты украинской общины в Лиссабоне провели акцию протеста перед церковью РПЦ в Лиссабоне и написали открытое письмо Кардиналу-патриарху Лиссабона дону Мануэлу Клементу

Об этом сообщил в Facebook глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха.

"Активисты украинской общины в Лиссабоне провели митинг перед церковью РПЦ в Лиссабоне в знак протеста против публичных высказываний митрополита Иллариона Алфеева, который на этой неделе, посещая Португалию с официальным визитом, заявил в интервью португальскому католическому радио "Ренасенса", что в Украине идет "гражданская" война, и что Украинская греко-католическая церковь проводит политику религиозной нетерпимости", - написал Садоха.

Участники митинга выступили с лозунгом "Русская православная церковь - политическая секта!".

Активисты указывают, что комментарий митрополита Русской православной церкви Илариона Алфеева в отношени Украинской греко-католической церкви "бросает тень религиозной нетерпимости, не только на украинцев, но и на всех христиан-католиков".

"Такое публичное заявление не только оскорбляет наши национальные и религиозные чувства. Такое высказывание является частью российской гибридной войны, которую ведет Российская Федерация против Украины, в которой РПЦ занимает место идеологического пропагандиста агрессии к другим нациям и религиям", - указано в письме.

Украинские активисты в Португалии обратились с просьбой предоставить возможность выступить на радио "Ренессанса" послу Украины в Португалии и священникам Капеллании Украинской греко-католической церкви в Португалии, чтобы они могли высказать позицию Украины и украинской общины в Португалии.

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