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Сытник обещает отчитаться перед антикоррупционным комитетом Верховной Рады

Директор НАБУ Артем Сытник придет на заседание парламентского комитета по предотвращению коррупции

Об этом он заявил в воскресенье, 23 сентября 2018 года, во время общения с журналистами в рамках антикоррупционного фестиваля "ДумкоФест", передает Еспресо.TV.

На заседании Сытник обещает ответить на все вопросы депутатов и рассмотреть уже представленный им отчет о деятельности Национального антикоррупционного бюро за последние полгода.

"Согласно действующему законодательству мы направляем свой отчет в три органа - это президенту, правительству и парламенту. Был такой формат, он не предусмотрен законом, но был такой формат в виде обсуждения этого отчета на заседании антикоррупционного комитета. Я обязательно туда приду", - отметил директор Бюро.

  • Сытнику уже пришло приглашение принять участие во встрече комитета, которая состоится 3 октября.
  • На неделе, которая проходит, он должен был прийти на заседание профильного комитета, но не сделал этого. Вероятной причиной называют недавнюю драку между сотрудниками НАБУ и САП.
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