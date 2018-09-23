Сытник обещает отчитаться перед антикоррупционным комитетом Верховной Рады

23 сентября, 2018, 21:01

Директор НАБУ Артем Сытник придет на заседание парламентского комитета по предотвращению коррупции

Об этом он заявил в воскресенье, 23 сентября 2018 года, во время общения с журналистами в рамках антикоррупционного фестиваля "ДумкоФест", передает Еспресо.TV.

На заседании Сытник обещает ответить на все вопросы депутатов и рассмотреть уже представленный им отчет о деятельности Национального антикоррупционного бюро за последние полгода.

"Согласно действующему законодательству мы направляем свой отчет в три органа - это президенту, правительству и парламенту. Был такой формат, он не предусмотрен законом, но был такой формат в виде обсуждения этого отчета на заседании антикоррупционного комитета. Я обязательно туда приду", - отметил директор Бюро.