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С военных складов 20 лет похищали оборудование и передавали его в Россию

В течение последних 20 лет со складов украинских воинских частей похищали запчасти и комплектующие для техники, которые передавали в Россию или российским боевикам на Донбасс

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, два брата-граждане Украины через курьеров передавали в РФ оборудование, с которого потом в России изготавливали оружие. Комплектующие или похищали со складов, или снимали с боевой техники.

Одного из организаторов схемы задержали. Ему сообщили о подозрении и взяли под стражу. Второго брата, который причастен к этой схеме, объявили в розыск.

Во время обысков прокуратура выявила документы, черновые записи и переписку с заказчиками из России.

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