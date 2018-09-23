Porsche начнет производить электрокары
Немецкий автопроизводитель Porsche решил окончательно отказаться от дизельных двигателей. Об этом заявил глава правления Porsche Оливер Блуме в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 23 сентября 2018 года, передает DW.
По словам Блуме, в будущем Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях и на гибридах. В планах компании также начать с 2019 года выпуск электромобилей, пообещал руководитель Porsche.
Среди прочего Блуме напомнил, что до сих пор Porsche никогда не занимался выпуском дизельных двигателей, а использовал для некоторых своих моделей дизеля других производителей. Несмотря на это, репутация компании тоже значительно пострадала в результате "дизельного скандала". "Кризис с дизелем нанес нам много хлопот", - признал Блуме.
Из-за этого автопроизводитель автомобилей премиум-класса уже на протяжении некоторого времени не предлагает на продажу авто на дизельных двигателях. А теперь отказ от двигателей такого типа стал окончательным.
Несмотря на изменение стратегии компании, Блуме пообещал, что Porsche и в будущем будет обслуживать своих нынешних клиентов, имеющих автомобили на дизельных двигателях.
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