 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Porsche начнет производить электрокары

Отныне Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях, а также на гибридах. А с 2019 года компания планирует освоить выпуск электрокаров

Немецкий автопроизводитель Porsche решил окончательно отказаться от дизельных двигателей. Об этом заявил глава правления Porsche Оливер Блуме в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 23 сентября 2018 года, передает DW.

По словам Блуме, в будущем Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях и на гибридах. В планах компании также начать с 2019 года выпуск электромобилей, пообещал руководитель Porsche.

Среди прочего Блуме напомнил, что до сих пор Porsche никогда не занимался выпуском дизельных двигателей, а использовал для некоторых своих моделей дизеля других производителей. Несмотря на это, репутация компании тоже значительно пострадала в результате "дизельного скандала". "Кризис с дизелем нанес нам много хлопот", - признал Блуме.

Из-за этого автопроизводитель автомобилей премиум-класса уже на протяжении некоторого времени не предлагает на продажу авто на дизельных двигателях. А теперь отказ от двигателей такого типа стал окончательным.

Несмотря на изменение стратегии компании, Блуме пообещал, что Porsche и в будущем будет обслуживать своих нынешних клиентов, имеющих автомобили на дизельных двигателях.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать