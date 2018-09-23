Одесский политик и борец с незаконными застройками Олег Михайлик пришел в себя. Последние подробности

23 сентября, 2018, 18:03

Руководитель Одесской городской организации политической партии "Сила людей" Олег Михайлик, известный за счет активного участия в противодействии незаконным застройкам, уже в сознании

Об этом на своей страничке сообщает журналист "7 канала" (Одесса) Елена Ротари.

"...Пришел в себя. Инфа от Игоря Бычкова. По информации врачей он по-прежнему нестабилен, ночью оперировали, торакальные хирурги на месте (их много), есть угроза внутренней кровопотери, то есть он подкравливает", - отметила она.

Позже Ротари отписала уже из больницы:

"Ситуация по Олегу Михайлику: оперировать НЕ будут пока что. Легкое уже "раскрылось", да, контузия легкого есть. Олегом занимаются лучшие торакальные хирурги. Гемоглобин 100, внутреннее кровотечение полностью остановлено. Состояние стабилизировали".

Пуля до сих пор остается в легких у Михайлика. Ночью ему делали переливание крови.

Также она напомнила, что 17 декабря 2013 года Олега жестоко избили возле офиса, но злоумышленников не нашли и к ответственности не привлекли.