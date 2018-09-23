Одесский политик и борец с незаконными застройками Олег Михайлик пришел в себя. Последние подробности
23 сентября, 2018, 18:03
Руководитель Одесской городской организации политической партии "Сила людей" Олег Михайлик, известный за счет активного участия в противодействии незаконным застройкам, уже в сознании
Об этом на своей страничке сообщает журналист "7 канала" (Одесса) Елена Ротари.
"...Пришел в себя. Инфа от Игоря Бычкова. По информации врачей он по-прежнему нестабилен, ночью оперировали, торакальные хирурги на месте (их много), есть угроза внутренней кровопотери, то есть он подкравливает", - отметила она.
Позже Ротари отписала уже из больницы:
"Ситуация по Олегу Михайлику: оперировать НЕ будут пока что. Легкое уже "раскрылось", да, контузия легкого есть. Олегом занимаются лучшие торакальные хирурги. Гемоглобин 100, внутреннее кровотечение полностью остановлено. Состояние стабилизировали".
Пуля до сих пор остается в легких у Михайлика. Ночью ему делали переливание крови.
Также она напомнила, что 17 декабря 2013 года Олега жестоко избили возле офиса, но злоумышленников не нашли и к ответственности не привлекли.
- Напомним, поздно вечером в субботу, 22 сентября 2018 года, возле подъезда жилого дома по месту собственного проживания на Михайлика было совершено покушение. Стреляли в грудь. При этом выстрел соседи не слышали, поэтому не исключено, что оружие нападавших было с глушителем.
- Бесчувственного мужчину заметили прохожие. Его госпитализировали в реанимацию.
- Отметим, что того же дня Михайлик выступил одним из организаторов пикета против очередной застройки, формально связанной с дельфинарием, которую он и другие партийные и общественные организации Одессы считают незаконной.
- К расследованию покушения подключилось СБУ.
- Утром в воскресенье, 23 сентября, под областным управления Нацполиции состоялся пикет с требованием отставки его руководителя генерала Головина.
- За последнее время в Одессе это уже не первое покушение на тех, кто собирает и возглавляет "строительные" протесты.
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