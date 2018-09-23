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Одесский политик и борец с незаконными застройками Олег Михайлик пришел в себя. Последние подробности

Руководитель Одесской городской организации политической партии "Сила людей" Олег Михайлик, известный за счет активного участия в противодействии незаконным застройкам, уже в сознании

Об этом на своей страничке сообщает журналист "7 канала" (Одесса) Елена Ротари.

"...Пришел в себя. Инфа от Игоря Бычкова. По информации врачей он по-прежнему нестабилен, ночью оперировали, торакальные хирурги на месте (их много), есть угроза внутренней кровопотери, то есть он подкравливает", - отметила она.

Позже Ротари отписала уже из больницы:

"Ситуация по Олегу Михайлику: оперировать НЕ будут пока что. Легкое уже "раскрылось", да, контузия легкого есть. Олегом занимаются лучшие торакальные хирурги. Гемоглобин 100, внутреннее кровотечение полностью остановлено. Состояние стабилизировали".
 
Пуля до сих пор остается в легких у Михайлика. Ночью ему делали переливание крови.
 
Также она напомнила, что 17 декабря 2013 года Олега жестоко избили возле офиса, но злоумышленников не нашли и к ответственности не привлекли.
 
 
  • Напомним, поздно вечером в субботу, 22 сентября 2018 года, возле подъезда жилого дома по месту собственного проживания на Михайлика было совершено покушение. Стреляли в грудь. При этом выстрел соседи не слышали, поэтому не исключено, что оружие нападавших было с глушителем.
  • Бесчувственного мужчину заметили прохожие. Его госпитализировали в реанимацию.
  • Отметим, что того же дня Михайлик выступил одним из организаторов пикета против очередной застройки, формально связанной с дельфинарием, которую он и другие партийные и общественные организации Одессы считают незаконной.
  • К расследованию покушения подключилось СБУ.
  • Утром в воскресенье, 23 сентября, под областным управления Нацполиции состоялся пикет с требованием отставки его руководителя генерала Головина.
  • За последнее время в Одессе это уже не первое покушение на тех, кто собирает и возглавляет "строительные" протесты.
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