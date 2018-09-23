На Хмельнитчине произошел масштабный пожар цеха переработки древесины
Об этом сообщается в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что пожар быстро распространяется, есть угроза соседним зданиям и сооружениям.
По повышенному номеру вызова на место происшествия дополнительно было направлено пожарно-спасательные подразделения городов Ярмолинца, Новой Ушицы, Каменца-Подольского и Хмельницкого, а также местные пожарные команды из сел Томашовка, Маков, ст. Дунаевцы, ст. Балин Дунаевецкого района.
Отмечается, что тушение пожара осложнялось большой горючей нагрузкой.
От ГСЧС на пожаре работали 14 единиц техники и 58 человек личного состава.
По информации спасателей, в 20:50 пожар был локализован, а в 22:25 – ликвидирован.
Перебрасывания огня на соседние здания и сооружения предприятия удалось не допустить.
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