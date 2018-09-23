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На Хмельнитчине произошел масштабный пожар цеха переработки древесины

В субботу, 22 сентября, в городе Дунаевцы Хмельницкой области на одном из предприятий по ул. Шевченко, 115 на площади 600 кв.м произошел пожар в складском помещении цеха по переработке древесины. Тушение пожара осложнялось большой горючей нагрузкой

Об этом сообщается в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что пожар быстро распространяется, есть угроза соседним зданиям и сооружениям.

По повышенному номеру вызова на место происшествия дополнительно было направлено пожарно-спасательные подразделения городов Ярмолинца, Новой Ушицы, Каменца-Подольского и Хмельницкого, а также местные пожарные команды из сел Томашовка, Маков, ст. Дунаевцы, ст. Балин Дунаевецкого района.

Отмечается, что тушение пожара осложнялось большой горючей нагрузкой.

От ГСЧС на пожаре работали 14 единиц техники и 58 человек личного состава.

По информации спасателей, в 20:50 пожар был локализован, а в 22:25 – ликвидирован.

Перебрасывания огня на соседние здания и сооружения предприятия удалось не допустить.

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