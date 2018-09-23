На границе с Россией задержали "наблюдателя" с биноклем
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Наблюдения мужчина осуществлял скрытно, с помощью бинокля. Увидев приближение пограничного наряда он прибег к бегству. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, угрожал физической расправой и пытался нанести себе телесные повреждения с целью последующей дискредитации военнослужащих Госпогранслужбы.
Задержанным оказался 22-летний гражданин Украины, который ранее неоднократно попадал в поле зрения пограничников по вопросам противоправной деятельности на границе и был осужден за умышленное тяжкое телесное повреждение. Во время проведения фильтрационных мероприятий выяснилось, что мужчина готовился в ближайшее время нарушить государственную границу, а для этого следил за графиком несения службы пограничников и подбирал место для будущего правонарушения.
Сейчас преступник привлечен к административной ответственности за злостное неповиновение пограничникам. В Нацполицию направлено сообщение о совершении уголовного правонарушения в отношении сопротивления работникам правоохранительных органов.
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