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На границе с Россией задержали "наблюдателя" с биноклем

Пограничники Луганского отряда в районе населенного пункта Шаровка заметили незнакомца, который вел наблюдение за действиями пограничных нарядов и за сопредельным государством

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Наблюдения мужчина осуществлял скрытно, с помощью бинокля. Увидев приближение пограничного наряда он прибег к бегству. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, угрожал физической расправой и пытался нанести себе телесные повреждения с целью последующей дискредитации военнослужащих Госпогранслужбы.

Задержанным оказался 22-летний гражданин Украины, который ранее неоднократно попадал в поле зрения пограничников по вопросам противоправной деятельности на границе и был осужден за умышленное тяжкое телесное повреждение. Во время проведения фильтрационных мероприятий выяснилось, что мужчина готовился в ближайшее время нарушить государственную границу, а для этого следил за графиком несения службы пограничников и подбирал место для будущего правонарушения.

Сейчас преступник привлечен к административной ответственности за злостное неповиновение пограничникам. В Нацполицию направлено сообщение о совершении уголовного правонарушения в отношении сопротивления работникам правоохранительных органов.

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