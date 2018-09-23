На фестивале в Снятыне определят самое большое яблоко
Местные производители представляют лучшие сорта украинских яблок. Для всей страны из них делают соки, пюре и другие продукты, передает Еспресо.TV.
На фестивале присутствующих угощают яблочным тортом, а в конце праздника установят яблочный рекорд - организаторы объявят о самом большем яблоке на этом празднике.
Говорит частный предприниматель Евгений Анатийчук:
"Яблоко уродилось очень. Это, наверное, за последние 20 лет такого не было - чтобы даже "на каждой иве выросло яблоко".
И если в прошлом году нестандартное яблоко шло на переработку, на концентрат - от 2,5 грн и дошло до 6,5 грн, то в этом году дают 30 грн и это надо минимум двое суток стоять в очереди чтобы сдать".
По словам присутствующего на мероприятии народного депутата Украины Николая Княжицкого, развитие местного агробизнеса напрямую связано с децентрализацией.
"Очень хотелось бы, чтобы реформа местного самоуправления помогла и городу и району стать сильнее. Очень важно чтобы те предприниматели, которые занимаются выращиванием яблок, и другими сельскохозяйственными культурами - здесь на Покутье - чувствовали себя богато и счастливо в новой нормальной стране", - отметил политик.
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