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На День Благодарения в Киеве развернули рекордный по размерам флаг

Во время организованного христианами-баптистами на Крещатике в Киеве празднования Дня Благодарения в воскресенье, 23 сентября 2018 года, установлен новый всеукраинский рекорд

Участники мероприятия развернули самый длинный государственный флаг Украины, передает Еспресо.TV.

Его длина - 250 м, ширина - 6 м.

Флаг протянулся от Майдана Независимости до здания Киевсовета. К акции присоединились 300 тыс. людей.

Сейчас там продолжается заключительный гала-концерт.

  • Напомним, кроме православных и греко-католиков, вместе с защитниками Украины на фронте служат капелланы-протестанты.
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