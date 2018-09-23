На День Благодарения в Киеве развернули рекордный по размерам флаг
23 сентября, 2018, 21:25
Во время организованного христианами-баптистами на Крещатике в Киеве празднования Дня Благодарения в воскресенье, 23 сентября 2018 года, установлен новый всеукраинский рекорд
Участники мероприятия развернули самый длинный государственный флаг Украины, передает Еспресо.TV.
Его длина - 250 м, ширина - 6 м.
Флаг протянулся от Майдана Независимости до здания Киевсовета. К акции присоединились 300 тыс. людей.
Сейчас там продолжается заключительный гала-концерт.
- Напомним, кроме православных и греко-католиков, вместе с защитниками Украины на фронте служат капелланы-протестанты.
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