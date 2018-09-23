Минкульт оценит имущество церкви Московского патриархата
23 сентября, 2018, 09:59
Министерство культуры Украины создало комиссию по оценке стоимости имущества Украинской православной церкви Московского патриархата
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что копию соответствующего документа уже получил Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.
В отделе выразили обеспокоенность этой инициативой.
"В последних церковных событиях и активной поддержке государством процесса предоставления так называемого томоса действия Минкультуры порождают беспокойство в отношении того, что эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников", – заявили в УПЦ МП.
Представители УПЦ МП отметили, что подобные действия позволяют усомниться в заверениях руководства украинского государства по поводу недопущения давления на верующих".
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