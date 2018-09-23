МИД: Венгрия так и не изменила название должности "уполномоченный по вопросам Закарпатья"
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает "Укринформ".
Боднар, комментируя новое обострение в отношениях Киева и Будапешта, отметил, что Венгрия не выполнила ключевую договоренность об изменении конфликтного названия чиновника, ответственного за помощь венграм Закарпатской области.
"Договоренности, которые были достигнуты между министрами во время телефонного разговора (31 августа об изменении названия "уполномоченного по Закарпатью"), не выполняются. И теперь у нас возникает вопрос, как вообще с венгерской стороной договариваться", - пояснил замминистра.
В сообщении утверждается, что заместитель министра "отмечает нежелание Венгрии сотрудничать" и видит, что Венгрия вмешивается во внутренние дела Украины.
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