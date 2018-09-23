Мухарский говорит, что на Форуме издателей во Львове его ограничивали, потому что он "не гей и не лесбиянка"

23 сентября, 2018, 22:20

Певец, актер, телеведущий, шоу-мен, а теперь еще и писатель Антин Мухарский во время презентации своего, как он отметил, мужского, неполиткорректного, антифеминистического романа "I am not Russia" заявил: из-за того, что он и его команда не поддерживают ЛГБТ и феминистические движения, руководство Форума издателей якобы ограничило их в правах

По его словам, в этом году он столкнулся с ситуацией, когда ему сказали, что на книжном фестивале он уже не желателен, сообщает портал Вслух.

"В этом году выступаем на Форуме от дворца Потоцких. Мы обратились непосредственно к ним, ведь нам прямым текстом сказали: "Хотите, становитесь возле общественных туалетов". Еще с 2013-го года, наша команда стояла на своем конкретном месте, у нас всегда были хорошие отношения с Форумом. Но сейчас, когда изменилось ситуативное среднее звено руководства, нам сообщили, что у них есть ЛГБТ из Южной Африки, активисты Голландии, поэтому мы им просто не нужны. Когда я чувствую эту дискриминацию "леваков", то начинаю бунтовать", - рассказал Мухарский.

Также автор романа "I am not Russia" отметил, сегодня, если человек не поддерживает определенные неформальные движения и течения, ее начинают травить.

"Сейчас в мире и в Украине в частности, очень выгодно быть неграми, калеками или феминистами. Если ты не один из них или не поддерживаешь их идеологию - все начинают рвать на себе рубашки, осуждать и говорить, что ты никто", - добавил Мухарский.