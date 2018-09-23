Киев, Харьков и Львов в рейтинге самых криминальных городов мира заняли не последние места
Соответствующий рейтинг за 2018 год составил сервис Numbeo.
Киев занимает 130-е место в списке с индексом 47,9, Харьков - 139-е (46,77), а Львов - 207-е с индексом 39,92. Также был представлен индекс безопасности: для Киева 52,1, для Харькова 53,23, для Львова 60,08.
Согласно этому рейтингу, самым опасным городом мира является Сан-Педро-Сула.
В ТОП-10 наиболее уголовных городов оказались также: столица Венесуэлы Каракас, столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби, бразильские города Форталеза, Сальвадор и Ресифи, южноафриканские Дурбан, Йоханнесбург и Претория, и город Порт-оф-Спейн в Тринидад и Тобаго.
Заметим, что всего в рейтинге 327 городов.
Самым безопасным признан главный город ОАЭ - Абу-Даби. В ТОП-10 «лучших» городов также попали: столица Катара Доха, японские города Осака и Токио, канадский Квебек, столица Сингапура, швейцарский Базель, немецкий Мюнхен, российский Нижний Новгород и столица ОАЭ Дубаи.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине