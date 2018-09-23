Киев, Харьков и Львов в рейтинге самых криминальных городов мира заняли не последние места

23 сентября, 2018, 08:42

Три украинских города Киев, Харьков и Львов вошли в список самых криминальных городов мира

Соответствующий рейтинг за 2018 год составил сервис Numbeo.

Киев занимает 130-е место в списке с индексом 47,9, Харьков - 139-е (46,77), а Львов - 207-е с индексом 39,92. Также был представлен индекс безопасности: для Киева 52,1, для Харькова 53,23, для Львова 60,08.

Согласно этому рейтингу, самым опасным городом мира является Сан-Педро-Сула.

В ТОП-10 наиболее уголовных городов оказались также: столица Венесуэлы Каракас, столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби, бразильские города Форталеза, Сальвадор и Ресифи, южноафриканские Дурбан, Йоханнесбург и Претория, и город Порт-оф-Спейн в Тринидад и Тобаго.

Заметим, что всего в рейтинге 327 городов.

Самым безопасным признан главный город ОАЭ - Абу-Даби. В ТОП-10 «лучших» городов также попали: столица Катара Доха, японские города Осака и Токио, канадский Квебек, столица Сингапура, швейцарский Базель, немецкий Мюнхен, российский Нижний Новгород и столица ОАЭ Дубаи.