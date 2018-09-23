Крошечные японские роботы прислали фото с астероида Рюгу

23 сентября, 2018, 16:27

Два японских миниробота MINERVA-II1A и MINERVA-II1B успешно приземлились на поверхность астероида Рюгу

Оба находятся в хорошем состоянии и передают из астероида фотографии и данные, сообщает ВВС со ссылкой японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Роботы отделились от японского космического зонда "Хаябуса-2" в пятницу, 21 сентября 2018 года.

Как минимум один из них сейчас движется поверхностью астероида

MINERVA-II1 - это первые в мире мобильные исследовательские работы, которые высадились на поверхность астероида. Каждый робот весит всего один килограмм. Эти роботы впервые смогли автономно передвигаться и делать фотографии на поверхности астероида.

"Я был так тронут тем, что эти маленькие самоходные аппараты успешно исследуют поверхность астероида, потому что мы не смогли этого добиться 13 лет назад. Меня особенно поразили изображения, сделанные с близкого расстояния на поверхности астероида", - сказал руководитель миссии проекта "Хаябуса - 2" Макото Йошикаву.

В целом команда зонда "Хаябуса-2" опубликовала три изображения, сделанных роботами. Изображения получились размытыми, поскольку одно из них робот сделал во время вращения, а другое - в момент прыжка. Кроме того, на них заметны цветные пятна из-за отражения солнечного света.

"Хоть я и был разочарован размытым изображением, но здесь важно то, что оно сделано самоходным аппаратом. Более того, фотография, сделанная в момент прыжка робота на поверхность астероида, подтвердила эффективность такого механизма движения", - сказал ответственный за проект MINERVA-II1 Тетсуо Йошимицу.

Справка

Миссия "Хаябуса-2" началась в 2014 году. Ее стоимость составляет 150 млн долларов. Космический зонд "Хаябуса-2" летел к астероиду Рюгу три с половиной года и добрался до него в конце июня.

Задача зонда - изучить астероид и доставить на Землю образцы пород, из которых он состоит.

Диаметр астероида Рюгу составляет около 900 метров, он делает полный оборот вокруг своей оси за семь с половиной часов. Находится он за 290 млн км от Земли.

"Хаябуса-2" проведет на орбите вокруг Рюгу примерно полтора года.

Рюгу принадлежит к астероидам класса C, которых считают относительно примитивными. Это означает, что на его поверхности могут оказаться органические материалы и гидраты.

Изучение химического состава Рюгу может помочь ученым понять ранние этапы эволюции Солнечной системы.