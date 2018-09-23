23 сентября 1872 года родилась одна из величайших певиц мира Соломия Крушельницкая
23 сентября, 2018, 17:48
Оперная певица была отмечена многими наградами. Ее называли “Вагнеровской примадонной” 20-го века. А еще – “незабываемой Аидой”, “единственной в мире Джокондой”, “самой очаровательной Чио-Чио-Сан”, “неповторимой Галькой”, “идеальной Брунгильдой”, “поразительной Валькирией”, “самой прекрасной Саломеей”, “исключительной Лорелеей”
"Каждая роль Саломеи была неповторимой", - пишет в Facebook директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко.
Вместе с ней на одной сцене пели Энрико Карузо и Федор Шаляпин. Джакомо Пуччини - итальянский композитор - подарил Соломии свой портрет с надписью “самой прекрасной и самой очаровательной Баттерфляй”.
Известный итальянский музыковед Ринальдо Кортопасси писал: "
В первые десятилетия ХХ века на оперных сценах мира царствовали четыре лица мужского пола - Баттистини, Карузо, Титта Руффо, Шаляпин. И только одна женщина смогла достичь их высот и стать вровень с ними. Ею была Соломия Крушельницкая...".
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