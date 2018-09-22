За сутки на Донбассе ранены трое украинских бойцов

22 сентября, 2018, 08:17

На протяжении прошлых суток, 21 сентября, оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям сил ООС. При этом противник 4 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

“В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино”, - проинформировали в штабе.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, минометных обстрелов подверглись наши опорные пункты на Мариупольском направлении. Так, вчера вечером из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное. Опорный пункт наших войск вблизи Широкино противник также обстрелял из миномета 120-го калибра. А позиции в районе Гнутового попали под огневой налет сразу двух минометных калибров.

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Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Водяного и Широкино были обстреляны из вооружения БМП. Также в Водяном они попали под огонь противотанкового ракетного комплекса, а в Широкинооккупанты применили зенитную установку ЗУ-23-2.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили легкие ранения.

По данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожен и пять получили ранения.

От начала текущих суток противник 4 раза из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Павлополь и Водяное. Кроме того, под Крымским оккупанты применили станковые, автоматические, ручные и подствольные гранатометы. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.