Юрист рассказал, как наказать госслужащего за брань

22 сентября, 2018, 21:52

По словам адвоката Владимира Прокопенко, в законодательстве Украины есть правила, усиливающие ответственность чиновников за сквернословие

Об этом он рассказал в комментарии львовской газете "Экспресс".

"Так, в 2012 году приказом Национального агентства по вопросам государственной службы внесены изменения в Общие правила поведения госслужащего. Они основываются на Законе "О правилах этического поведения", в котором определено требование избегать нецензурных выражений в общении. За нарушение предусмотрена дисциплинарная или административная ответственность. Штраф могут наложить на государственных служащих даже тогда, когда они просто повышают тон".

При этом наказывают только единицы чиновников. В 2013 году донецкий чиновник на пресс-конференции обозвал журналистку "чмом". Суд постановил, что это слово не является оскорбительным.

"В любом случае пострадавшему нужно бороться - прежде всего обращаться в полицию. Правоохранители составят по факту правонарушения протокол. Идеально, если дождались приезда полиции и свидетели. Их слова будут очень важны в дальнейшем досудебном расследовании и непосредственно на заседании суда", - добавил юрист.