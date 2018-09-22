Возмущенная притеснениями женщин певица из Кыргызстана разделась в своем новом клипе

22 сентября, 2018, 15:42

Киргизская певица Зере Асылбек подала судебную жалобу в связи с угрозами расправы, которые поступают в ее адрес после появления клипа на песню "Кыз" ("Девушка") в защиту прав женщин

В нем певица снялась в расстегнутом пиджаке, надетом на нижнее белье, передает RFI.

В расстегнутом пиджаке, надетом на кружевное белье Зере Асылбек снялась на фоне девушек с покрытыми головами, в хиджабах и традиционных кыргызских нарядах. В тексте песни 19-летняя девушка отстаивает права женщин на самовыражение и призывает уважать свободу каждого.

Клип вызвал бурную реакцию в обществе. В то время, как одни выражают поддержку девушке, другие выступили с резкой критикой в ее адрес. Некоторые даже угрожают певице расправой. Полученные угрозы девушка выложила в своем Facebook. "Я отрежу тебе голову", - написал ей один из пользователей.

Асылбек говорит, что ожидала такую реакцию. Ее отец открыто поддержал действия дочери. Он отметил, что на такой шаг певица решилась после того, как несколько месяцев назад в одном из полицейских участков мужчина убил девушку, которую хотел насильно выдать замуж. Трагедия вызвала волну протестов в Киргизии, где тысячи девушек становятся жертвами похищений с целью насильственного вступления в брак.