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Венгрия против автоматического продления санкций ЕС против России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС обсуждать санкции против России, а не продолжать их автоматически

Об этом он заявил в интервью российскому каналу RT, сообщает Неделя.

"Мы четко обозначили необходимость честного диалога, поскольку мы ненавидим обманывать друг друга. Нужно честное и прямое обсуждение, санкции достигли успеха? Давайте проанализируем факты, помогли ли санкции европейской экономике или российской экономике, или, наоборот, помогли ли оказать давление на российскую экономику, помогли ли они выполнить Минские соглашения. Ответив искренне на эти вопросы, мы должны принимать решения о нашем будущем", - отметил Сийярто.

В то же время, по его словам, Венгрия никогда не пойдет на нарушение единства ЕС в этом вопросе.

 
"Нынешнее итальянское правительство, кажется, разделяет нашу позицию – никакого автоматического продления санкций, нужна дискуссия. А поскольку это страна, входящая в G7, меньшей стране будет легче представить эту позицию с большей страной" - заявил Сийярто.

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