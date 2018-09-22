Великобритания до конца года расширит военное присутствие в Украине
Об этом сообщает The Daily Telegraph.
В частности, до конца года Великобритания направит в страну силы Королевской морской пехоты, а уже в 2019 году расширит присутствие в Черном море.
"Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке с помощью Королевского флота и морской пехоты, следя, чтобы украинский флот и вооруженные силы овладели навыками и техническими возможностями, чтобы противостоять растущим угрозам", – отметил министр.
"Наша приверженность остается непоколебимой, – добавил Уильямсон. – Пока есть опасность, мы будем оказывать вам поддержку. Что безопаснее вы здесь, то безопаснее мы в Великобритании".
При этом Уильямсон отметил: он не сомневается, что ответственность лежит непосредственно на президенте РФ Владимире Путине.
"Владимир Путин и его окружение хотят злоупотреблять своей властью. Это не то поведение, которого мы ждем от любого государства, особенно от постоянного члена Совета Безопасности. Россия становится государством-изгоем", – считает Уильямсон.
Вместе с тем он подчеркнул важность того, что Великобритания и Украина разделяют "общие ценности" и готовы за них бороться. В частности, речь шла об основаном на праве международном порядке, которого Россия не придерживается.
"Наблюдается последовательная картина расширения Россией рамок приемлемого поведения, и нам надо ответить на российскую агрессию. Мы должны четко дать понять, что за подобные действия придется платить", – приводит издание слова Уильямсона.
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